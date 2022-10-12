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15:31, 12 октября 2022Мир

Путин и Эрдоган обсудят идею о газовом хабе для Европы

Идею Путина о перемещении транзита «Северных потоков» рассмотрят на встрече с Эрдоганом
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Вячеслав Прокофьев / POOL / РИА Новости

Идея президента России Владимира Путина о перемещении транзита газопроводов «Северный поток» в Черное море будет рассмотрена в ходе его предстоящей встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане. Об этом сообщает TRT Haber.

Согласно данным корреспондента телеканала, предложение о газовом хабе для Европы, которое российский лидер озвучил на форуме «Российская энергетическая неделя», «с большой долей вероятности войдет в повестку обсуждений» глав государств.

Ранее в Минэнерго Турции заявили, что идея Путина новая и «требует обсуждения». Глава ведомства Фатих Донмез при этом заметил, что технически ее осуществление возможно.

12 октября Путин предположил, что утраченный объем транзита газа по «Северным потокам» Россия могла бы переместить в регион Черного моря, сформировав хаб для поставок голубого топлива европейским партнерам через «Турецкий поток». По мнению президента, в этом направлении высокий уровень целесообразности и безопасности поставок газа.

Россия имеет четыре основных маршрута поставок газа в Европу: «Турецкий поток», газопровод «Ямал-Европа» через территорию Польши (поставки по нему полностью остановлены), украинская газотранспортная система, возможности которой на фоне конфликта ограничены, а также «Северный поток», где в конце сентября произошли диверсии.

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Варвара Кошечкина
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