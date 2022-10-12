Нейросеть применили для прогнозирования изменений при землетрясениях

Geophysical Research Letters: нейросеть применили для прогнозирования землетрясений

Искусственный интеллект (ИИ) применили для предсказания мест разломов при землетрясениях. Результаты исследования описаны в статье, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters.

Для этого ученые из мексиканского Лос-Аламоса воспользовались нейросетью с глубоким обучением (deep learning), принцип работы которой используется для автоматических переводчиков в смартфонах. ИИ берет динамические данные о происходящих геологических процессах и прогнозирует дальнейшие изменения земной коры.

Кроме того, технология позволяет предсказать различные характеристики разломов, а также время следующего землетрясения. Однако пока что система была протестирована только в лабораторных условиях, ко всему прочему она прогнозирует на основе прошлых данных.

В будущем специалисты планируют доработать алгоритмы для более точных предсказаний, а также использовать его в других сферах, например при будущем повреждении моста.

В июле 2022 года ИИ AlphaFold от компании DeepMind позволил раскрыть трехмерную структуру 200 миллионов белков, являющихся важной частью всех живых существ.

