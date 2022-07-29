Искусственный интеллект раскрыл структуру 200 миллионов белков

Базу данных AlphaFold расширили до более 200 миллионов трехмерных структур белков

Искусственный интеллект AlphaFold от компании DeepMind, принадлежащей Google, раскрыл трехмерную структуру 200 миллионов белков, являющихся составной частью всех живых организмов. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Программу назвали AlphaFold, она дает доступ специалистам со всего мира для поиска подробной информации о различных биологических соединениях, что необходимо при разработке новых видов лекарственных препаратов. Раньше ученые были вынуждены тратить на поиск и изучение белков многие месяцы или годы, однако с помощью алгоритма ИИ это стало возможно реализовать в кратчайшие сроки.

AlphaFold способна выявить структуру почти всех белков от животных и людей до бактерий и вирусов. Кроме того, программа представляет информацию в трехмерном измерении. Уже около 500 тысяч исследователей со всего мира воспользовались базой данных для изучения более двух миллионов структур. За год, прошедший с момента создания базы, сотрудники DeepMind расширили ее с одного миллиона белковых структур до 200 миллионов. База AlphaFold позволяет ускорить процесс создания новых препаратов до небывалой скорости.

В марте 2022 года сотрудники Ставропольского государственного медицинского университета с помощью искусственного интеллекта разработали лекарства с антибактериальной устойчивостью, что может использоваться в качестве альтернативы антибиотикам.