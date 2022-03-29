Искусственный интеллект разработал альтернативные антибиотикам препараты

Российские ученые с помощью нейросети создали препараты с антибактериальной устойчивостью

Исследователи из Ставропольского государственного медицинского университета с помощью искусственного интеллекта (ИИ) разработали препараты с антибактериальной устойчивостью, что может применяться в качестве альтернативы антибиотикам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского научного фонда (РНФ).

Благодаря использованию ИИ и нейросети ученым удалось создать ряд пептидных соединений с выраженной антибактериальной активностью. Их использование поможет создать лекарства для лечения заболеваний с устойчивостью к антибиотикам.

Сгенерированные соединения представляют собой аминокислотную цепочку. Изначально специалисты изучили более трех тысяч таких цепочек, чтобы обнаружить в них закономерности. Затем нейросеть создала 200 уникальных пептидов. В результате жесткого отбора медики выявили два вещества, способных вызвать полную гибель патогенных микроорганизмов на исследованиях в пробирке. При этом часть «нерабочих» молекул также показала положительный результат в опытах с лабораторными мышами. Один из препаратов, который был эффективен в культуре, повысил выживаемость подопытных на 50 процентов, а «нерабочий» — на 70 процентов.

В феврале ученые из США создали искусственный интеллект, способный искать мертвые клетки мозга. Как надеются разработчики, эта технология найдет применение в диагностике нейродегенеративных заболеваний.