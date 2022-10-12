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15:52, 12 октября 2022Культура

Суд отклонил апелляцию солиста «Курары» по делу о дискредитации российской армии

Суд отклонил апелляцию солиста «Курары» Ягодина по делу о дискредитации российской армии
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Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

Свердловский областной суд оставил в силе решение в отношении солиста группы «Курара» Олега Ягодина о выплате им штрафа за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом сообщает РИА Новости.

11 августа Ягодин был признан виновным Кировским районным судом Екатеринбурга за дискредитацию российской армии. Его обязали выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей. Музыкант подал апелляцию на решение суда, но ее отклонили.

«Суд оставил без удовлетворения жалобу защитника по административному делу Олега Ягодина. Решение вступило в законную силу», — было сказано в сообщении суда.

Причиной разбирательства стали высказывания музыканта во время фестиваля Ural Music Night в адрес российской армии и президента страны Владимира Путина. Административное дело против Ягодина было передано судье 1 июля.

Лидер музыкального коллектива «Курара» заявил о том, что в своей речи не произносил имени президента государства. Он также отметил, что не согласен с протоколом. Адвокат, представляющий интересы музыканта, подчеркнул, что исполнитель говорил не о спецоперации на Украине — его речь относилась к «абстрактной категории».

Ранее певицу Наталью Ветлицкую попросили признать иноагентом после поддержки исполнительницы Аллы Пугачевой.

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Дениза Мацаева
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