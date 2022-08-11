Лидера группы «Курара» оштрафовали за дискредитацию российской армии

Лидера группы «Курара» оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ

Лидера группы «Курара» Олега Ягодина оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом сообщает РИА Новости.

Кировский районный суд Екатеринбурга назначил музыканту штраф в размере 40 тысяч рублей. Причиной разбирательства стали высказывания музыканта во время фестиваля Ural Music Night в адрес российской армии и президента страны Владимира Путина. Административное дело против Ягодина было передано судье 1 июля.

Лидер музыкального коллектива «Курара» заявил о том, что в своей речи не произносил имени президента государства. Он также не согласен с протоколом. Адвокат, представляющий интересы музыканта, подчеркнул, что исполнитель говорил не о спецоперации на Украине — его речь относилась к «абстрактной категории».

В начале июня стал известен возможный тюремный срок писателю Дмитрию Глуховскому, которого обвиняют в дискредитации Вооруженных сил России.