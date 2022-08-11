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Лидера группы «Курара» оштрафовали за дискредитацию российской армии

Лидера группы «Курара» оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Лидера группы «Курара» Олега Ягодина оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом сообщает РИА Новости.

Кировский районный суд Екатеринбурга назначил музыканту штраф в размере 40 тысяч рублей. Причиной разбирательства стали высказывания музыканта во время фестиваля Ural Music Night в адрес российской армии и президента страны Владимира Путина. Административное дело против Ягодина было передано судье 1 июля.

Лидер музыкального коллектива «Курара» заявил о том, что в своей речи не произносил имени президента государства. Он также не согласен с протоколом. Адвокат, представляющий интересы музыканта, подчеркнул, что исполнитель говорил не о спецоперации на Украине — его речь относилась к «абстрактной категории».

В начале июня стал известен возможный тюремный срок писателю Дмитрию Глуховскому, которого обвиняют в дискредитации Вооруженных сил России.

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Анастасия Астахова
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