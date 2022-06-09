Адвокат Лев Тропин заявил, что писателю Дмитрию Глуховскому грозит до десяти лет тюрьмы

Стал известен возможный тюремный срок писателя Дмитрия Глуховского, которого обвиняют в дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщает NEWS.RU.

Адвокат Лев Тропин заявил, что автору грозит до десяти лет тюрьмы, так как преступление относится к категории тяжких. При этом Глуховский, чье местонахождение в данный момент неизвестно, может быть освобожден от уголовной ответственности в двух случаях: если в течение десяти лет его местонахождение не установят или если страна, в которой он находится, откажется его экстрадировать.

Басманный суд Москвы еще 13 мая заочно арестовал писателя по статье о дискредитации армии. В отношении Глуховского избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории России. Писателю вменяют совершение преступления по статье 280.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации») УК РФ.

Глуховский сообщил, что после новостей о возбуждении уголовного дела спектакль «Текст», созданный по его роману, убрали из репертуара Театра Ермоловой. По его словам, артистов собрали за кулисами, чтобы объявить об отмене постановки.