В Запорожье захотели создать курорт мирового уровня

В Запорожской области создадут туристический кластер на побережье Азовского моря

На побережье Азовского моря в Запорожье захотели создать современный курорт с санаториями, отелями, базой отдыха и детскими оздоровительными лагерями. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра культуры, спорта и туризма Запорожской области Радик Исякаев, передает РИА Новости.

«Нам очень интересен опыт Республики Крым. Сейчас мы работаем по поручению руководства Запорожской области над созданием туристического кластера "Азовское побережье". В будущем я уверен, что это будет курорт мирового уровня», — рассказал он, отметив, что регион не планирует конкурировать с Крымом, наоборот — будет двигаться в одном направлении и дополнять Крым.

При этом Исякаев добавил, что Запорожская область не хочет «изобретать велосипед», а планирует использовать лучшие практики российских регионов.

Ранее российских путешественников предупредили о надвигающемся дефиците мест в гостиницах Крыма. По словам министра курортов и туризма республики Вадима Волченко, в настоящее время в отелях полуострова забронирована половина номерного фонда.