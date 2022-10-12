Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:02, 12 октября 2022Путешествия

В Запорожье захотели создать курорт мирового уровня

В Запорожской области создадут туристический кластер на побережье Азовского моря

Фото: Uberega / Wikimedia

На побережье Азовского моря в Запорожье захотели создать современный курорт с санаториями, отелями, базой отдыха и детскими оздоровительными лагерями. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра культуры, спорта и туризма Запорожской области Радик Исякаев, передает РИА Новости.

«Нам очень интересен опыт Республики Крым. Сейчас мы работаем по поручению руководства Запорожской области над созданием туристического кластера "Азовское побережье". В будущем я уверен, что это будет курорт мирового уровня», — рассказал он, отметив, что регион не планирует конкурировать с Крымом, наоборот — будет двигаться в одном направлении и дополнять Крым.

Материалы по теме:
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы. Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы.Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
20 июня 2022
Запасной выход Какие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
Запасной выходКакие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
22 июня 2020

При этом Исякаев добавил, что Запорожская область не хочет «изобретать велосипед», а планирует использовать лучшие практики российских регионов.

Ранее российских путешественников предупредили о надвигающемся дефиците мест в гостиницах Крыма. По словам министра курортов и туризма республики Вадима Волченко, в настоящее время в отелях полуострова забронирована половина номерного фонда.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
ВСУ впервые ударили по Белгородской области американскими ракетами HARM
YouTube заморозил канал Артемия Лебедева
Бывший российский полицейский пойдет под суд за мошенничество с трудоустройством
Роза Сябитова раскрыла подробности личной жизни
Экстремально токсичную свалку обнаружили в российском регионе
Российский суд дал 19,5 года иностранцу за убийство брата и товарища после ссоры
Глава «Газпрома» ответил песней на идею установить потолок цен на газ
Минобороны поставили боеприпасы для создания завес
Матвиенко описала работу главы Ростуризма фразой «всех достала»
В Совбезе прокомментировали стратегию борьбы Запада «до последнего украинца»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.