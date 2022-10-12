С сайта Минцифры пропал список аккредитованных IT-компаний

С сайта Минцифры пропал файл с информацией об аккредитованных организациях в сфере IT

С сайта Минцифры пропал файл с информацией об аккредитованных организациях в сфере IT. Внимание на это обратило агентство ТАСС.

Отмечается, что файл был доступен в разделе «Аккредитация IT-компаний». Список содержал наименования организаций, их ОГРН, ИНН, даты внесения записи в реестр и решения о госаккредитации.

На момент создания материала россиянам в том же разделе предлагается проверить информацию о статусе аккредитации, перейдя по ссылке на специальный сервис на «Госуслугах». Помимо того, там доступна ссылка для получения выписки из реестра.

Минцифры официально причину изменений не комментировало.

Ранее сообщалось, что аккредитованные IT-компании должны будут направлять в Федеральную налоговую службу согласие на раскрытие налоговой тайны. Отмечалось, что организации обяжут предъявлять соответствующий документ в течение месяца с момента вступления в силу нового порядка аккредитации.

1 октября стало известно, что правительство России утвердило новое положение по аккредитации IT-компаний. Согласно ему, для государственной аккредитации в реестре IT-организаций выручка от деятельности в сфере информационных технологий должна составлять не менее 30 процентов от общих доходов компании. Помимо того, средняя зарплата сотрудников компании за последние три месяца должна быть не ниже средней по стране или региону регистрации.