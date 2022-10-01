Аккредитованные IT-компании обяжут согласиться на раскрытие налоговой тайны в ФНС

Аккредитованные IT-компании должны будут направлять в Федеральную налоговую службу (ФНС) согласие на раскрытие налоговой тайны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минцифры России.

Организации обяжут предъявлять соответствующий документ в течение месяца с момента вступления в силу нового порядка аккредитации. Такие меры введут для проведения проверки на соответствие новым требованиям, предъявляемым к IT-компаниям, уточнило ведомство.

Ранее правительство России утвердило новое положение по аккредитации IT-компаний. Согласно новым правилам, для государственной аккредитации в реестре IT-компаний выручка от деятельности в сфере информационных технологий должна составлять не менее 30 процентов от общих доходов компании, а средняя зарплата сотрудников организации за последние три месяца должна быть не ниже средней по стране или региону регистрации.

Минцифры России до 1 ноября будет должно утвердить перечень видов деятельности в IT-сфере, а до 1 декабря — утвердить административный регламент предоставления аккредитации.