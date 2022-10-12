Юрист назвал условие смены военной специальности мобилизованного

Адвокат Жердев: военно-учетная специальность может быть изменена после переподготовки

Военно-учетная специальность мобилизованных граждан может быть изменена после прохождения переподготовки, сообщил учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия», военный юрист, адвокат Олег Жердев. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил нормы изменения специальности.

Условия смены специальности

Жердев отметил, что в рамках частичной мобилизации переподготовка россиян реализуется в форме мобилизационных сборов.

«В этом случае кадровые органы, которые отвечают за военно-учетные специальности имеют право на их изменение. Был человек, например, матросом-мотористом, пройдя переподготовку, его военно-учетная специальность изменилась на стрелка», — привел пример адвокат.

Военный юрист сообщил, что для изменения военно-учетной специальности существует норма по затраченному на переподготовку времени. Он заявил, что в мирное время переподготовка производится в количестве не менее 500 часов.

«Я полагаю, что та подготовка, которая проводится в рамках мобилизационных сборов, никак не меньше 500 часов, потому что работа идет в интенсивном режиме. Людей переподготавливают более 8 часов в день. Мобилизованные эти знания усваивают достаточно хорошо, потому что понимают, что от их навыков и умений будет зависеть жизнь. Поэтому я думаю, что переподготовку они проходят в полном объеме», — добавил он.

Жердев указал на то, что, несмотря на обязательную переподготовку, для изменения военно-учетной специальности существуют и другие основания.

У нас есть жизненные основания, которые могут изменить военно-учетную специальность Олег Жердев военный юрист, адвокат

«Например, человек служил ранее по призыву стрелком, а в последующем он десять лет работал водителем. В этом случае ничто не мешает, исходя из его трудовой книжки, изменить военно-учетную специальность», — объяснил военный юрист.

Изменение специальности до переподготовки

Также адвокат заявил, что изменение военно-учетной специальности до переподготовки и без жизненных оснований является незаконным. Однако в силу определенных причин мобилизованный может не отстоять свои права, считает юрист.

Если военно-учетную специальность меняют до того, как мобилизованный убыл на сборы, то изменение этой специальности я считаю незаконным Олег Жердев военный юрист, адвокат

«Такие мобилизованные могут обратиться в соответствующие органы, но я так полагаю, что это обращение фактического смысла нести не будет. В любом случае человеку изменили военно-учетную специальность, и он поехал переобучаться на новую специальность. Пока будет произведена реакция на эти незаконные действия, человек уже пройдет часть курса переобучения, и это не повлечет восстановление его прав», — сказал он.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в регионах страны. Глава Минобороны страны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.