Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:53, 12 октября 2022Россия

Юрист назвал условие смены военной специальности мобилизованного

Адвокат Жердев: военно-учетная специальность может быть изменена после переподготовки
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Военно-учетная специальность мобилизованных граждан может быть изменена после прохождения переподготовки, сообщил учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия», военный юрист, адвокат Олег Жердев. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил нормы изменения специальности.

Условия смены специальности

Жердев отметил, что в рамках частичной мобилизации переподготовка россиян реализуется в форме мобилизационных сборов.

«В этом случае кадровые органы, которые отвечают за военно-учетные специальности имеют право на их изменение. Был человек, например, матросом-мотористом, пройдя переподготовку, его военно-учетная специальность изменилась на стрелка», — привел пример адвокат.

Военный юрист сообщил, что для изменения военно-учетной специальности существует норма по затраченному на переподготовку времени. Он заявил, что в мирное время переподготовка производится в количестве не менее 500 часов.

«Я полагаю, что та подготовка, которая проводится в рамках мобилизационных сборов, никак не меньше 500 часов, потому что работа идет в интенсивном режиме. Людей переподготавливают более 8 часов в день. Мобилизованные эти знания усваивают достаточно хорошо, потому что понимают, что от их навыков и умений будет зависеть жизнь. Поэтому я думаю, что переподготовку они проходят в полном объеме», — добавил он.

Жердев указал на то, что, несмотря на обязательную переподготовку, для изменения военно-учетной специальности существуют и другие основания.

У нас есть жизненные основания, которые могут изменить военно-учетную специальность

Олег Жердеввоенный юрист, адвокат

«Например, человек служил ранее по призыву стрелком, а в последующем он десять лет работал водителем. В этом случае ничто не мешает, исходя из его трудовой книжки, изменить военно-учетную специальность», — объяснил военный юрист.

Изменение специальности до переподготовки

Также адвокат заявил, что изменение военно-учетной специальности до переподготовки и без жизненных оснований является незаконным. Однако в силу определенных причин мобилизованный может не отстоять свои права, считает юрист.

Если военно-учетную специальность меняют до того, как мобилизованный убыл на сборы, то изменение этой специальности я считаю незаконным

Олег Жердеввоенный юрист, адвокат

«Такие мобилизованные могут обратиться в соответствующие органы, но я так полагаю, что это обращение фактического смысла нести не будет. В любом случае человеку изменили военно-учетную специальность, и он поехал переобучаться на новую специальность. Пока будет произведена реакция на эти незаконные действия, человек уже пройдет часть курса переобучения, и это не повлечет восстановление его прав», — сказал он.

Материалы по теме:
Тысячи россиян призваны по мобилизации. Что нужно взять с собой мобилизованному и где купить все необходимое?
Тысячи россиян призваны по мобилизации.Что нужно взять с собой мобилизованному и где купить все необходимое?
8 октября 2022
Повестка, отсрочка и неявка: что и как делать, если вручили повестку во время мобилизации?
Повестка, отсрочка и неявка:что и как делать, если вручили повестку во время мобилизации?
27 сентября 2022
Что значат записи в военном билете: категории запаса, расшифровка ВУС и нужная специальность
Что значат записи в военном билете:категории запаса, расшифровка ВУС и нужная специальность
24 сентября 2022
Что ждет россиян во время частичной мобилизации? Ответы на главные вопросы
Что ждет россиян во время частичной мобилизации?Ответы на главные вопросы
21 сентября 2022

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в регионах страны. Глава Минобороны страны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алена Шевченко
Обсудить
Последние новости
ВСУ впервые ударили по Белгородской области американскими ракетами HARM
YouTube заморозил канал Артемия Лебедева
Бывший российский полицейский пойдет под суд за мошенничество с трудоустройством
Роза Сябитова раскрыла подробности личной жизни
Экстремально токсичную свалку обнаружили в российском регионе
Российский суд дал 19,5 года иностранцу за убийство брата и товарища после ссоры
Глава «Газпрома» ответил песней на идею установить потолок цен на газ
Минобороны поставили боеприпасы для создания завес
Матвиенко описала работу главы Ростуризма фразой «всех достала»
В Совбезе прокомментировали стратегию борьбы Запада «до последнего украинца»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.