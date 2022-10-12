Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Суд Мьянмы приговорил лидера оппозиции еще к трем годам тюрьмы за взятки

Хунта в Мьянме осудила экс-госсоветника Аун Сан Су Чжи еще на три года тюрьмы за взятки

Фото: Franck Robichon / Reuters

Военный суд Мьянмы приговорил бывшего госсоветника, лидера оппозиции и лауреата Нобелевской премии мира 77-летнюю Аун Сан Су Чжи еще к трем годам заключения по обвинению в получении взятки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Правящая в стране Хунта предъявила Су Чжи обвинения минимум в 18 преступлениях, начиная от взяточничества и заканчивая нарушениями на выборах. Если ее признают виновной по всем пунктам, ей может грозить почти 200 лет тюрьмы.

Су Чжи назвала обвинения против нее абсурдными и отрицает какие-либо правонарушения. Она содержится в одиночной камере в столице страны Нейпьидо, и судебные процессы над ней проходят в закрытом режиме.

Материалы по теме:
«Это возвращение к темным временам» Как борец за свободу и демократию стала пособницей геноцида и довела Мьянму до военного переворота
«Это возвращение к темным временам»Как борец за свободу и демократию стала пособницей геноцида и довела Мьянму до военного переворота
3 февраля 2021
Бегом в могилу Мусульмане Мьянмы сотнями умирают от голода в грязи. О них все забыли
Бегом в могилуМусульмане Мьянмы сотнями умирают от голода в грязи. О них все забыли
16 декабря 2017

1 февраля 2021 года Командование вооруженных сил Мьянмы ввело чрезвычайное положение на основании обвинения гражданского правительства в фальсификации парламентских выборов в ноябре 2020 года. Cолдаты главнокомандующего Мин Аун Хлайна распустили правительство и арестовали президента страны Вин Мьина, Аун Сан Су Чжи, занимавшую пост государственного советника (должность, примерно соответствующая посту премьер-министра) и главы МИД, и других сторонников Национальной лиги за демократию. Вскоре в стране начались протесты в поддержку свергнутого правительства.

Потерявшие власть народные избранники организовали Правительство национального единства Мьянмы и начали бороться с режимом военных. В настоящее время они официально находятся в изгнании и не имеют права занимать официальные должности в стране.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
ФСБ задержала в Подмосковье агента СБУ за подготовку теракта с ПЗРК «Игла»
США и Японии не хватило снарядов на учения с HIMARS
Marvel приостановила съемки фильма «Блэйд» после ухода режиссера
Стала известна позиция организаторов Australian Open по допуску россиян
В России удвоилось число вакансий на удаленке
В Госдуме рассказали о случаях дезертирства мобилизованных
Собянин рассказал о дополнительной финансовой поддержке мобилизированных
Вблизи черных дыр обнаружили предшественников жизни
В ЛНР сообщили об отходе подразделений МЧС Украины из города Часов Яр
Задержание готовившего теракт в московском регионе агента СБУ показали на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.