Суд Мьянмы приговорил лидера оппозиции еще к трем годам тюрьмы за взятки

Хунта в Мьянме осудила экс-госсоветника Аун Сан Су Чжи еще на три года тюрьмы за взятки

Военный суд Мьянмы приговорил бывшего госсоветника, лидера оппозиции и лауреата Нобелевской премии мира 77-летнюю Аун Сан Су Чжи еще к трем годам заключения по обвинению в получении взятки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Правящая в стране Хунта предъявила Су Чжи обвинения минимум в 18 преступлениях, начиная от взяточничества и заканчивая нарушениями на выборах. Если ее признают виновной по всем пунктам, ей может грозить почти 200 лет тюрьмы.

Су Чжи назвала обвинения против нее абсурдными и отрицает какие-либо правонарушения. Она содержится в одиночной камере в столице страны Нейпьидо, и судебные процессы над ней проходят в закрытом режиме.

1 февраля 2021 года Командование вооруженных сил Мьянмы ввело чрезвычайное положение на основании обвинения гражданского правительства в фальсификации парламентских выборов в ноябре 2020 года. Cолдаты главнокомандующего Мин Аун Хлайна распустили правительство и арестовали президента страны Вин Мьина, Аун Сан Су Чжи, занимавшую пост государственного советника (должность, примерно соответствующая посту премьер-министра) и главы МИД, и других сторонников Национальной лиги за демократию. Вскоре в стране начались протесты в поддержку свергнутого правительства.

Потерявшие власть народные избранники организовали Правительство национального единства Мьянмы и начали бороться с режимом военных. В настоящее время они официально находятся в изгнании и не имеют права занимать официальные должности в стране.

