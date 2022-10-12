Медикам в Петербурге рекомендовали отказаться от поездок за рубеж

«Фонтанка»: медработникам в Санкт-Петербурге рекомендовали отказаться от поездок за рубеж

Медицинским работникам в Санкт-Петербурге рекомендовали отказаться от поездок за рубеж. Соответствующее письмо за подписью главы городского комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца поступило на имя руководителей медучреждений, передает «Фонтанка».

«До особого распоряжения руководителям и сотрудникам организаций, подведомственных комитету по здравоохранению, необходимо отказаться от служебных командировок на территории иностранных государств, включая территории государств — участников СНГ», — говорится в письме. Отмечается, что служебные командировки за границу допускаются «в исключительных случаях и только по поручению губернатора Санкт-Петербурга». Также медикам не рекомендуется отправляться за рубеж и в частных поездках, исключением стали страны СНГ.

В комитете подчеркнули, что письмо носит рекомендательный характер и касается в основном командировок, так как они оплачиваются бюджетом. Там также отметили, что письмо было адресовано только учреждениям, подведомственным комитету.

В то же время медработники сообщили изданию, что им настоятельно предложили подписать «бумагу о невыезде за пределы РФ, включая страны СНГ». В комитете эту информацию назвали «самодеятельностью отдельных учреждений, если это правда».

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