Влияние частичной мобилизации на туризм оценили

Вице-президент РСТ Барзыкин: мобилизованные могут вернуть средства за отменившиеся туры

Мобилизованные россияне могут вернуть средства за отменившиеся путешествия. При этом радикального влияния на туриндустрию частичная мобилизация не оказала. Так в беседе с «Лентой.ру» оценил последствия вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Барзыкин сообщил, что частичная мобилизация практически не повлияла на внутренний туризм. «Потому что перемещение между субъектами России разрешено. Более 90 процентов запланированных путешествий по стране либо уже состоялись, либо должны состоятся», — добавил он.

При этом вице-президент РСТ рассказал, что ажиотаж на авиабилеты, который возник после объявления частичной мобилизации в России, оказал влияние на заранее запланированные туры за границу.

«Ажиотаж, который значительно поднял цены на авиабилеты, конечно, повлиял, однако это произошло в краткосрочном периоде. Сейчас цены стабилизировались, поэтому массовых отмен от заранее запланированных туров не наблюдалось», — поделился он.

Влияние от частичной мобилизации произошло в краткосрочной перспективе, и катастрофическим его назвать нельзя Юрий Барзыкин вице-президент РСТ

Возврат средств

Барзыкин проинформировал, что в случае, если запланированный тур отменяется из-за того, что мужчине пришла повестка из военкомата и его призвали на частичную мобилизацию, то затраченные на путешествие деньги можно вернуть.

«Если у мужчины есть повестка из военкомата, то авиаперевозчики возмещают стоимость билетов. Если путевка была через туркомпанию, то смотрят по фактически понесенным затратам. Потому что в таком случае сумму возврата определяет не туроператор. Деньги уже на той стороне, у партнеров. При данных условиях возмещают то, что возможно. Как правило, крупные компании сегодня стараются идти навстречу», — подытожил вице-президент РСТ.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что если гражданину России отказали в пересечении границы, то ему необходимо на месте получить документ, в котором будут значиться причины запрета на выезд за рубеж. Такая справка нужна для того, чтобы у туристической компании были юридические основания для отмены тура.