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19:37, 12 октября 2022Наука и техника

Предсказан полный отказ от светофоров

SlashGear: в США предсказали отказ от светофоров из-за кольцевых развязок и беспилотников

Фото: Clay Banks / Unsplash

Специалисты предсказали полный отказ от светофоров в будущем — из-за участков кругового движения и беспилотного транспорта. Об этом сообщает издание SlashGear.

По данным Министерства транспорта США, на дорогах страны установлено почти 330 тысяч светофоров. Авторы медиа отметили, что светофоры не всегда являются эффективными устройствами для организации движения. Из-за светофоров время ожидания своей очереди водителями может затянуться, что значительно снижает скорость трафика и увеличивает время работы автомобилей на холостом ходу.

Специалисты отметили, что отчасти перекрестки со светофорами могут заменить участки с кольцевым движением. По данным инженеров ACS, кольцевые развязки обходятся дешевле, чем участки со светофорами, также количество ДТП на них на 37 процентов ниже. В отчете уточняется, что круговые развязки эффективны в условиях города.

Также авторы отметили, что необходимость в светофорах может вообще отпасть в случае появления беспилотного транспорта. Беспилотные машины будут постоянно общаться между собой и передвигаться практически без остановки, «договариваясь» об очередности проезда того или иного участка.

В конце февраля исследователи NTT Corporation заявили, что появление умных автомобилей на дорогах позволит постепенно отказаться от светофоров и дорожных знаков. По оценке экспертов, бортовые компьютеры беспилотников смогут «общаться» одновременно с 30 миллионами машин.

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Андрей Ставицкий
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