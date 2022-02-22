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Предсказано исчезновение светофоров на дорогах

Эксперты NTT Corporation полагают, что умные автомобили позволят отказаться от светофоров

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Исследователи считают, что появление умных автомобилей на дорогах позволит постепенно отказаться от светофоров и дорожных знаков. Об этом сообщает издание Daily Star.

Журналисты ссылаются на отчет телекоммуникационной компании NTT Corporation, согласно которому в будущем на городских дорогах окажется меньше светофоров, дорожных знаков и пробок. Это будет вызвано тем, что умные беспилотные автомобили будут общаться друг с другом посредством 5G, координировать движение и предупреждать о проблемах на пути. В этой связи эксперты предсказали постепенное исчезновение светофоров.

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Специалисты полагают, что автомобилям не нужно будет ориентироваться на указания светофора или регулировщика: беспилотники будут координироваться и двигаться в порядке очереди. Каждой машине в потоке будет предоставлен слот, в рамках которого беспилотный автомобиль сможет перестроиться или проехать перекресток.

«Используя данные, собранные с наших автомобилей, мы уже можем полагаться на информацию о пробках на дорогах в навигации, а также применять их для диагностики транспортных средств», — отметил руководитель отдела планирования исследований и разработок компании RTT Ацуши Коидзуми (Atsushi Koizumi). По словам эксперта, бортовые компьютеры беспилотников уже настолько совершенны, что могут обмениваться информацией с 30 миллионами машин одновременно.

Коидзуми подчеркнул, что в умных городах снизится количество случайных смертей во время ДТП — на 1,3 миллиона случаев в год во всем мире.

В конце январе стало известно, что в США впервые будут судить водителя Tesla за смертельное ДТП. Электрокар на автопилоте проехал на красный сигнал светофора и врезался в автомобиль, два человека, находившихся в салоне, погибли.

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Андрей Ставицкий
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