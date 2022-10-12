Ночной бой российских танкистов в Запорожской области показали на видео

Офицер запаса Марзоев показал на видео работу экипажа танка Т-90М «Прорыв»

Экипаж российского танка Т-90М «Прорыв» в ходе специальной военной операции уничтожил опорный пункт и поразил бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночном бою. Кадры боевой работы владикавказских танкистов в Запорожской области показал в своем Telegram-канале офицер запаса, военный эксперт Олег Марзоев.

«Бойцы танкового батальона 58-й армии из Северной Осетии (...) стремительным рейдом вышли во фланг укронатовских боевиков и нанесли им огневое поражение», — написал он.

Марзоев объяснил, что на видео показана работа одного из экипажей. По его словам, тепловизионный прицел зафиксировал точное попадание снарядов и уничтожение техники противника.

Офицер запаса отметил, что название танка хорошо отображает решительные действия российских танкистов, которые прошли с боями 300 километров и «уже к марту 2022 года предопределили новые границы России». Он считает, что Т-90М является уникальной машиной, способной вершить на поле боя настоящие чудеса.

Ранее 12 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что ВСУ не смогли прорвать линию фронта в районе двух населенных пунктов Запорожской области. По его словам, украинская армия была отброшена на исходные позиции.

