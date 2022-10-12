Двое экс-полицейских получили сроки за вымогательство миллиона рублей у водителя

В Новосибирске экс-полицейские получили от 3,5 до 4 лет за вымогательство миллиона рублей

Заельцовский районный суд Новосибирска вынес приговор двум бывшим полицейским по делу о вымогательстве и превышении должностных полномочий. Об этом в среду, 12 октября, «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Одного из них приговорили к 3,5 года колонии, второго — к четырем годам. Также им в течение двух лет запретили работать в силовых структурах. Фигуранты частично признали вину, заявив, что не применяли к задержанному насилие и спецсредства.

По данным следствия, 4 августа прошлого года возле одного из домов на улице Кузьмы Минина сотрудники патрульно-постовой службы (ППС) задержали мужчину по подозрению в сбыте наркотиков. Не найдя их у него в автомобиле, они, применяя силу, потребовали миллион рублей за отказ в возбуждении дела. Так как требуемой суммы у россиянина не было, стражи порядка согласились на 300 тысяч рублей и отпустили его собрать деньги.

После этого мужчина обратился в службу собственной безопасности МВД. В результате недобросовестных полицейских задержали при получении денег.

21 июня сообщалось, что в Сочи двоих участковых осудили на семь лет за взятку в 70 тысяч рублей от водителя.