Школы в приграничном российском регионе переведут на удаленку

Школы в Рыльском районе Курской области с 13 октября переведут на удаленное обучение

Школы Рыльского района Курской области переведут на удаленное обучение с 13 по 22 октября. Об этом заявил глава Рыльского района Андрей Лисман в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что эта мера вводится из-за продления желтого (высокого) террористической опасности на территории Курской области, а также для обеспечения безопасности учеников и сотрудников образовательных учреждений.

«Принято решение перевести школы Рыльского района на обучение с применением электронных и дистанционных технологий с 13 по 22 октября. 24 октября начнутся осенние каникулы», — сказал Лисман.

Также глава района добавил, что в детских садах вводится свободное посещение и попросил жителей района отнестись к этим мерам с пониманием.

Ранее стало известно, что власти Крыма задумались о переводе учеников ряда школ полуострова на удаленное обучение. По словам главы полуострова Сергея Аксенова, эта мера, в случае принятия соответствующего решения, будет временной.