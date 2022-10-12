Мэр Белгорода Иванов заявил, что осколки ракет ВСУ найдены на 15 улицах города

На 15 улицах Белгорода найдены осколки украинских ракет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Антон Иванов.

Он уточнил, что осколки обнаружены в районе Харьковской горы и в Юго-Восточной части.

Также градоначальник рассказал, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгороде были незначительно повреждены пять автомобилей, в пяти частных домах выбиты или лопнули окна. Помимо этого, в торговом центре осколками выбило несколько окон, пострадали навесные потолки. На улице Буханова осколком повреждены электропровода, их отремонтируют до конца дня.

12 октября ВСУ впервые нанесли удар по Белгородской области России поставленными США противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM. В общей сложности было выпущено более 100 ракет. Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили все ракеты, пострадавших нет.