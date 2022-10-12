Описаны возможные последствия диверсии на «Турецком потоке»

Аналитик Гривач назвал катастрофой возможную остановку «Турецкого потока»

В случае, если «Турецкий поток» остановит свою работу из-за диверсии или по какой-то другой причине, энергетический кризис в мире значительно усугубится: ряд стран закрывает до 100 процентов своих потребностей именно с помощью этого газопровода. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач.

Президент России Владимир Путин заявил, что утраченный объем транзита газа по «Северным потокам» Россия могла бы переместить в регион Черного моря, сформировав хаб для поставок голубого топлива европейским партнерам через «Турецкий поток». Гривач подчеркнул, что в случае, если этот газопровод прекратит свою работу, последствия могут оказаться катастрофичными.

«По этому маршруту Турция получается около 20 процентов от объема необходимого ей газа. Страны Юго-Восточной Европы: Болгария, Греция, Северная Македония, Сербия, Босния и Герцеговина, Венгрия обеспечивают за счет поставок по "Турецкому потоку" от 30 до 100 процентов своих газовых потребностей», — напомнил аналитик.

Он подчеркнул: с учетом того, что возможностей для поставок российского газа на европейский рынок становится все меньше, потеря еще одного газопровода создаст колоссальные проблемы энергоснабжению данных стран.

«Учитывая состояние рынка из-за недоступности значительной части российских энергоносителей, выпадение таких объемов создаст катастрофические проблемы для ряда государств предстоящей зимой. Это усугубит мировой энергетический кризис», — заключил Гривач.

Ранее Путин назвал диверсию на «Северных потоках» актом международного терроризма и обвинил исполнителей теракта в создании прецедента, который заставляет Европу покупать энергоресурсы по более высоким рыночным ценам.