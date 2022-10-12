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Пас Панарина помог «Рейнджерс» одержать первую победу в сезоне НХЛ

Пас Артемия Панарина помог «Рейнджерс» одержать победу над «Тампой» на старте сезона НХЛ

Фото: Rich Graessle / Globallookpress.com

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом матче нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счетом 3:1. Одержать победу на старте сезона хозяевам помог российский форвард Артемий Панарин, на счету которого результативный пас. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 26 бросков из 27.

В составе «Тампы» голевую передачу оформил российский нападающий Никита Кучеров. Вратарь команды Андрей Василевский совершил 36 сейвов.

Ранее сообщалось, что два россиянина вошли в топ-10 игроков стартовавшего сезона НХЛ. Форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин расположился на десятой строчке в списке. Василевский занял шестое место. В следующей десятке оказались Шестеркин, Кучеров, а также форвард клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов.

Дарья Коршунова
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