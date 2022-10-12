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14:44, 12 октября 2022Россия

В ГИБДД заявили о работе системы розыска автомобилей «Паутина» по всей России

ГИБДД: система розыска автомобилей «Паутина» работает по всей России, кроме новых регионов

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

По всей России, за исключением недавно вошедших регионов, запустили систему «Паутина» для розыска угнанных машин и профилактики нарушений правил дорожного движения (ПДД). Об этом в среду, 12 октября, заявил замглавы ГИБДД Ленар Габдурахманов. Его цитирует ТАСС.

Программа пока не работает в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областях. Заключительный субъект был введен в эксплуатацию еще 30 сентября, пояснил Габдурахманов.

О том, что в России запустили систему «Паутина» для обжалования штрафов и розыска машин, стало известно в апреле 2021 года.

Разработчики поясняли, что нововведение позволит инспекторам ГИБДД получать информацию с камер не только при фиксации нарушения ПДД. Теперь полицейские по всей России смогут отслеживать конкретные номера, за счет чего легко будет вычислить, например, угнанные машины.

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Евгения Куликова
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