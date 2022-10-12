Помощник Путина ответил на данные о возможных переговорах с Западом в Стамбуле

Ушаков заявил, что Эрдоган может высказать свои предложения по переговорам России и Запада

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков ответил на сообщения о возможных переговорах Москвы с Западом в турецком Стамбуле. По его словам, пока эти данные существуют «не более чем в прессе», пишет РБК.

«Все идет к тому, что [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган здесь своей возможности не упустит», — добавил он.

По словам Ушакова, в СМИ обсуждается несколько инициатив Анкары по мирным переговорам России и западных стран. Он считает, что в будущем Турция может официально представить свои предложения по этому поводу.

«Турки предлагали посредничество. Все исходят из того, что если будут переговоры, то они состоятся на их территории, в Стамбуле или Анкаре. Можно ожидать, что Эрдоган в какой-то степени официально изложит те соображения, которые множатся в СМИ», — заключил он.

Ранее председатель объединенного парламентского комитета Турции и Евросоюза (ЕС) Исмаил Эмрах Карайель заявил, что переговоры России с западными странами могут пройти в Стамбуле. В них примут участие США, Франция, Великобритания и Германия.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что официального предложения от турецкой стороны по организации переговоров пока не поступало.