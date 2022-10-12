Генерал назвал возможный способ маскировки взрывчатки в фуре на Крымском мосту

Генерал МЧС заявил, что взрывчатку в фуре на Крымском мосту могла скрыть отражающая пленка

Взрывчатку в фуре, которая взорвалась на Крымском мосту 8 октября, могла скрыть отражающая пленка. Об этом заявил заслуженный спасатель России генерал-майор Николай Вдовин, его цитирует РИА Новости.

«Взрывчатку, вероятно, завернули в специальную пленку, которая не позволила просветить взрывчатое вещество сканерами», — сказал Вдовин.

Генерал МЧС выразил мнение, что подобная пленка могла отразить или замкнуть сигнал во время досмотра, подчеркнув, что существуют приспособления, способные обмануть радары, видеоразведку и локаторы при помощи отражения сигнала.

Не на всех постах есть технические средства для просвечивания и обнаружения взрывчатых веществ, сказал Вдовин, добавив, что при большом потоке грузовых автомобилей не все будут разгружать и проверять.

12 октября ФСБ завершила расследование теракта на Крымском мосту. Она выяснила, что организатором взрыва является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. За соучастие в подготовке теракта на Крымском мосту задержаны восемь человек — пять граждан России, трое граждан Украины и Армении.

Уточняется, что организаторы теракта закамуфлировали взрывное устройство в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом 22 770 килограммов и отправили в начале августа из морского порта Одессы в болгарский Русе. Груз пересек границу с Россией в пункте пропуска «Верхний Ларс» 4 октября.