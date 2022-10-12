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В российском регионе ребенок выстрелил в голову 12-летнему брату

В Алтайском крае ребенок выстрелил из пневматического оружия в голову 12-летнему брату

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В Алтайском крае ребенок выстрелил своему 12-летнему брату в голову из пневматического оружия. Об этом сообщает KP.RU.

По информации издания, оставшись без присмотра взрослых, дети решили пострелять из пневматики по банкам. В какой-то момент один из мальчиков случайно попал в своего брата. Ребенка госпитализировали с травмой головы.

Как сообщила прокуратура российского региона на своем сайте, возбуждено дело по части 1 статьи 118 Уголовного кодекса («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). В данный момент следователи устанавливают остальные обстоятельства произошедшего.

Ранее в Красноярском крае 12-летний школьник из-за неосторожного обращения с оружием застрелил 14-летнего знакомого. По данным источника «Ленты.ру», подросток втайне взял из сейфа принадлежащее дедушке ружье «Вепрь» и отправился стрелять в ворон. В результате он случайно попал приятелю в голову.

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Константин Лысяков
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