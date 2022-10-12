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Российские компании стали активнее следить за сотрудниками

Спрос российских компаний на ПО для слежения за сотрудниками вырос на десятки процентов

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российские компании стали активнее закупать ПО для слежения за своими сотрудниками в корпоративных информационных системах — аналитический центр Zecurion заявил о росте продаж на 30 процентов в годовом выражении. Об этом пишет «Коммерсантъ». Эксперты объясняют взрывной спрос частыми утечками данных и кибератаками.

Тенденцию подтверждают и сами разработчики ПО. В компании Staffcop с марта по сентябрь зафиксировали 11-процентный рост продаж программ для отслеживания рабочего времени сотрудников и их действий (например, выгрузки коммерческой информации из рабочей системы), а также 37-процентное увеличение числа проектов по тестированию софта у новых клиентов. ГК InfoWatch отметила, что за первые полгода 2022-го такие решения стали популярнее более чем на 20 процентов.

Глава центра Zecurion Владимир Ульянов объяснил, что иногда компаниям необходимы данные, которые могут стать цифровыми уликами при расследовании инцидентов и помочь установить виновника. Тем не менее чаще всего компаниям просто «нужен ясный срез: кто работает эффективнее, чья деятельность полезнее».

В Staffcop подчеркнули, что без тщательного контроля внутри фирмы нелояльные сотрудники могут получать доступ к конфиденциальной информации и затем «сливать» ее в интернет. Директор ГК InfoWatch Амир Даутов рассказал, что чаще всего таким ПО интересуются компании из коммерческого и финансового секторов. Глава отдела аналитики «СерчИнформа» Алексей Парфентьев отметил, что наибольший рост закупок отмечен в госсекторе.

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Как отмечает «Ъ», кибератаки в России участились после ввода войск на Украину. Злоумышленники стали не только интенсивнее атаковать инфраструктуру, но и активнее искать инсайдеров в компаниях и ведомствах. Эксперты по кибербезопасности в конце лета отмечали рост числа предложений сотрудникам открыть доступ к внутренним данным для внедрения вредоносного кода.

Кроме того, многие россияне сейчас уехали из страны, но продолжают работать удаленно, — это может стать отдельным стимулом для роста популярности ПО для слежения, считают в Staffcop. В частности, недавно компания Ventra подсчитала, что около 31 процента российских IT-специалистов уже переехали в другую страну или планируют релокацию в течение года.

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Софья Ермакова
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