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17:07, 12 октября 2022Бывший СССР

В России сообщили о решении Казахстана выслать украинского посла

Посол России в Астане заявил, что Казахстан вышлет украинского посла Врублевского
Петр Врублевский

Петр Врублевский. Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Власти Казахстана решили выслать украинского посла Петра Врублевского. Об этом сообщил посол России в Астане Алексей Бородавкин, его слова приводит РИА Новости.

«Как заявил пресс-секретарь казахстанского МИДа, Врублевский имеет нежелательный статус у нас в стране, каких-либо встреч в МИДе и других ведомствах его не планируется. Фактически он стал нерукопожатным человеком», — сказал российский представитель.

По его словам, есть понимание того, что Врублевский скоро покинет страну. Бородавкин также добавил, что в Казахстане назначен временный поверенный Украины на время, пока идет рассмотрение нового кандидата на эту должность.

В августе Врублевский призвал убивать русских. Он объяснил, что таким образом можно помочь следующим поколениям украинцев облегчить себе задачу. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова указала на то, что такие заявления может делать только представитель террористического государства.

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Алевтина Запольская
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