Байден передумал встречаться с Путиным

Пресс-секретарь Белого дома: Байден не намерен встречаться с Путиным в ближайшее время

В ближайших планах президента США Джо Байдена нет намерений договориться о встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Ее слова приводит ТАСС.

При этом, как отметила Жан-Пьер, Байден убежден, что российской стороне следует принять сделанное Соединенными Штатами предложение об обмене заключенными. Пресс-секретарь подчеркнула, что в противном случае России придется самой выступить со встречным предложением.

Ранее Джо Байден заявлял, что готов обсудить с Путиным на полях саммита G20 в Индонезии судьбу осужденной в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер. Но только в том случае, если российский лидер сам подойдет к нему.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Россию принять предложения и условия Вашингтона касательно обмена заключенными между странами, в первую очередь речь идет о делах Бриттни Грайнер и Пола Уилана.