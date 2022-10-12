Путин встретился с дочерью Героя России Ольги Качуры

Президент Путин проводит в Кремле встречу с дочерью Героя России посмертно Ольги Качуры

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с Еленой Карабет, дочерью Героя России посмертно Ольги Качуры. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Кремль. Новости».

Путин передал Карабет звезду Героя России, которой ее мать была награждена посмертно. «Она была человеком мужественным абсолютно, знаковым, я бы сказал, для Донбасса, для Донецкой республики, прежде всего», — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что, согласно документам, в подразделении Качуры за время ее командования не было потерь. «К сожалению, саму ее уберечь не удалось», — сказал Путин, передовая награду дочери погибшей военной.

В свою очередь, Карабет поблагодарила президента. «Хотелось бы, конечно, чтобы мама лично получила эту награду. К сожалению, она погибла, защищая нашу родину», — отметила она.

Карабет также поделилась, что ее младший брат сейчас учится в 11 классе и планирует поступить в военное училище. Кроме того, она заявила, что хотела бы продолжить дело матери и защищать свою родину.

Ольга Качура служила в 3-й отдельной мотострелковой бригаде «Беркут», а также командовала дивизионом РСЗО БМ-21 «Град» в Горловке. Кроме того, она стояла у истоков Народной милиции Донецкой народной республики. 3 августа стало известно, что Кочура погибла при обстреле Горловки Вооруженными силами Украины.