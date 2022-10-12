Военный рассказал о работе ПВО в Запорожской области

Офицер ЮВО рассказал, что российские силы ПВО работают ежедневно

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в Запорожской области работают по целям противника ежедневно, рассказал РИА Новости офицер ПВО Южного военного округа (ЮВО).

По словам военного, украинские войска регулярно применяют беспилотники, участились и артиллерийские обстрелы населенных пунктов. «Возможно, противник знает, что средства ПВО готовы открыть огонь на поражение до входа в наше воздушное пространство, поэтому экономит свои средства и не заходит», — предположил офицер.

Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно пытались силами армейской авиации пробить оборону, используя вертолет Ми-24. Военный заверил, что системы ПВО приведены в боевую готовность и не допускают проникновения воздушных средств ВСУ «в зону ответственности запорожского направления».

«Укомплектованы мы на 100%, техника у нас полностью исправна и готова к боевому применению. По личному составу в связи с мобилизацией проблем нет никаких», — подчеркнул он.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье прозвучали взрывы. По его словам, была слышна работа систем ПВО, в нескольких районах произошел пожар, видны столбы дыма, наблюдаются перебои с электричеством.

