Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Стало известно о взрывах в городе Запорожье

Рогов заявил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье слышны взрывы
СюжетВзрывы в Запорожье:
Владимир Рогов

Владимир Рогов. Фото: РИА Новости

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале заявил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье в 23:57 прозвучали взрывы.

По его словам, была слышна работа систем противовоздушной обороны, в нескольких районах произошел пожар, видны столбы дыма, наблюдаются перебои с электричеством.

Как сообщает Общественное телевидение Украины, глава городской администрации Александр Старух подтвердил взрывы в Запорожье, передает ТАСС.

Корреспонденты телевидения также заявляют о взрывах в Николаеве и срабатывании сирены в Киеве. Отмечается, что воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и подконтрольной Украине части Запорожской области.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России нанесли серию новых ударов по критической инфраструктуре Украины.

Предыдущий массированный удар по инфраструктуре Украины был нанесен 10 октября. Ракетные удары были зафиксированы в Киевской области, а также в городах Хмельницкий, Тернополь и Днепр. Кроме того, после ударов по Харькову весь город остался без электричества.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ФСБ задержала в Подмосковье агента СБУ за подготовку теракта с ПЗРК «Игла»
На Украине снова объявили воздушную тревогу
Психолог назвала ошибки в борьбе со стрессом и тревогой
Украина прекратила подачу электроэнергии к Запорожской АЭС
В Эстонии призвали не пугаться предостережений России о «красных линиях»
В Запорожской области пойман пособник ВСУ за передачу данных о российской армии
США и Японии не хватило снарядов на учения с HIMARS
Marvel приостановила съемки фильма «Блэйд» после ухода режиссера
Стала известна позиция организаторов Australian Open по допуску россиян
В России удвоилось число вакансий на удаленке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.