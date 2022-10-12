Стало известно о взрывах в городе Запорожье

Рогов заявил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье слышны взрывы

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале заявил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье в 23:57 прозвучали взрывы.

По его словам, была слышна работа систем противовоздушной обороны, в нескольких районах произошел пожар, видны столбы дыма, наблюдаются перебои с электричеством.

Как сообщает Общественное телевидение Украины, глава городской администрации Александр Старух подтвердил взрывы в Запорожье, передает ТАСС.

Корреспонденты телевидения также заявляют о взрывах в Николаеве и срабатывании сирены в Киеве. Отмечается, что воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и подконтрольной Украине части Запорожской области.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России нанесли серию новых ударов по критической инфраструктуре Украины.

Предыдущий массированный удар по инфраструктуре Украины был нанесен 10 октября. Ракетные удары были зафиксированы в Киевской области, а также в городах Хмельницкий, Тернополь и Днепр. Кроме того, после ударов по Харькову весь город остался без электричества.

