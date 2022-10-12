Помощник Путина отреагировал на отказ Зеленского от переговоров одной фразой
Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков отреагировал на отказ украинского главы Владимира Зеленского от переговоров одной фразой — «никогда не говори "никогда"». Его слова в среду, 12 октября, приводит ТАСС.
«Всем известны высказывания Зеленского, что он не будет вести переговоры с Путиным. В этой связи я просто вспомню известную фразу: никогда не говори "никогда"», — заявил Ушаков.
В конце сентября украинский лидер заявил, что не будет вести переговоры с Москвой, пока президентом России является Владимир Путин.
Геополитический и социальный аналитик из США Майкл Уитни высказал мнение, что Киев умышленно отказывается от мирных переговоров, чтобы втянуть Москву в затяжной конфликт и истощить ее ресурсы.
Последние очные переговоры российской и украинской делегаций прошли во дворце Долмабахче в Стамбуле в конце марта. По результатам встречи было заявлено, что Москва получила подтверждение намерений Украины отказаться от курса на вступление в НАТО.