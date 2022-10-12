Помощник Путина отреагировал на отказ Зеленского от переговоров одной фразой

Ушаков отреагировал на отказ Зеленского от переговоров фразой «никогда не говори никогда»

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков отреагировал на отказ украинского главы Владимира Зеленского от переговоров одной фразой — «никогда не говори "никогда"». Его слова в среду, 12 октября, приводит ТАСС.

«Всем известны высказывания Зеленского, что он не будет вести переговоры с Путиным. В этой связи я просто вспомню известную фразу: никогда не говори "никогда"», — заявил Ушаков.

В конце сентября украинский лидер заявил, что не будет вести переговоры с Москвой, пока президентом России является Владимир Путин.

Геополитический и социальный аналитик из США Майкл Уитни высказал мнение, что Киев умышленно отказывается от мирных переговоров, чтобы втянуть Москву в затяжной конфликт и истощить ее ресурсы.

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций прошли во дворце Долмабахче в Стамбуле в конце марта. По результатам встречи было заявлено, что Москва получила подтверждение намерений Украины отказаться от курса на вступление в НАТО.