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21:34, 12 октября 2022Россия

Российским продавцам дали рекомендации по наценке на армейские товары

«Военторг» рекомендовал продавцам делать наценку на армейские товары не более 15%

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Акционерное общество «Военторг» дало российским продавцам рекомендации по наценке на армейские товары. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России, передает ТАСС.

По информации ФАС, в ходе проверки были выявлены случаи существенного повышения стоимости экипировки и прочей армейской продукции. В связи с этим «Военторг» рекомендовал дочерним предприятиям делать наценку на такие товары не более 15 процентов.

В октябре издание Baza обратило внимание на то, что после объявления частичной мобилизации в России цены на бронежилеты в некоторых магазинах выросли почти на две тысячи процентов. В среднем на всю экипировку призывники могут потратить до 170 тысяч рублей, отметили там.

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Марина Совина
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