Байден прокомментировал вхождение регионов Украины в состав России

Президент США Байден отказался обсуждать с Россией контроль над бывшими частями Украины

Президент США Джо Байден заявил, что не готов обсуждать с Россией поддержание контроля над территориями, вошедшими в состав страны по итогам референдумов. Об этом он сообщил в интервью CNN.

«Наша позиция, я обсуждал это с "семеркой": ничего об Украине без Украины. Так что я, как и кто-либо другой, не готов обсуждать с Россией их продолжающееся присутствие на Украине, сохранение какой-нибудь части Украины», — отказался от обсуждений глава государства.

В том же интервью Байден прокомментировал вероятность встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Он заявил, что не видит в этом смысла. При этом глава США выразил желание обсудить с коллегой судьбу американской баскетболистки Бритни Грайнер, осужденной в США.