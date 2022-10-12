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18:35, 12 октября 2022Россия

Медведев отреагировал на идею использовать ракеты США против России

Медведев напомнил США об ответных целях, внесенных в программу ядерного сдерживания

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

США, говоря об идее использовать крылатые ракеты и самолеты против России, должны помнить об ответных целях, которые внесены в программу ядерного сдерживания Москвы. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Ранее экс-директор ЦРУ и министр обороны при президенте Бараке Обаме Леон Панетта заявил, что, если президент России Владимир Путин применит ядерное оружие на Украине, США «твердо ответят» прямой военной силой против российских войск, обеспечив поражение российского лидера. Он призвал быть готовым использовать военные средства США, в том числе боевые самолеты и удары крылатыми ракетами.

«Он ведь сам понимает, какие ответные цели внесены в программу российских сил ядерного сдерживания. И чего несет тогда такую пургу?» — ответил на это Медведев.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что ясно дал понять российскому президенту Владимиру Путину последствия угроз применения ядерного оружия. Он отметил, что Путин «не может продолжать безнаказанно говорить об использовании тактического ядерного оружия, как будто это разумно».

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Никита Абрамов
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