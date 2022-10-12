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14:01, 12 октября 2022Россия

18-летнего москвича задержали из-за солдатского пальто и каски с орлом

Сотрудники полиции задержали жителя Москвы из-за солдатского пальто и каски с орлом

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Сотрудники полиции задержали 18-летнего жителя Москвы, шедшего на фестиваль косплея по игре «Вархаммер», из-за солдатского пальто и каски с орлом. Правоохранители приняли юношу в таком костюме за нациста. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

По сведениям Telegram-канала Shot, полицейские заметили парня в подозрительном наряде у метро «Парк Победы».

18-летний москвич объяснил правоохранителям, что выбрал такой костюм для косплея. Юноша перевоплотился в бойца имперской гвардии «Криг» из «Вархаммера» — орел на каске был именно ее символом.

На полицейских подобные аргументы не подействовали. Они оформили на молодого человека протокол за демонстрацию запрещенной атрибутики.

Позже суд выписал москвичу штраф на две тысячи рублей.

Настольная военно-тактическая игра «Вархаммер», о которой упомянул 18-летний житель столицы, была создана в 1987 году как переработка в духе научной фантастики более старой настольной игры. В новой версии представлены сражения между армиями вымышленной вселенной 41-го тысячелетия с помощью миниатюрных фигурок воинов, чудовищ и боевой техники. Игроки «Вархаммера» могут выбирать персонажей из огромного количества рас.

Ранее сообщалось, что пьяный житель Тюмени принял аниме-фестиваль за гей-парад и избил подростков-косплееров.

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Анна Щербакова
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