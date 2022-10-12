Описан девятый пакет санкций Евросоюза против России

Политолог Леви: новый пакет санкций против России будет набором персональных ограничений

Девятый пакет санкций, вероятнее всего, будет состоять из новых персональных ограничений, поскольку Евросоюз уже использовал практически все возможные рычаги давления. Также возможны некоторые секторальный санкции, например, в металлургической отрасли. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Дмитрий Леви.

В Евросоюзе начали обсуждать новый, девятый пакет санкций против России. Об этом во вторник, 11 октября, сообщил источник в делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС.

«Вероятнее всего, девятый пакет санкций будет представлять собой набор персональных ограничений, вряд ли там появится что-то новое, — считает Леви. — Все, что могли придумать в ЕС, США уже придумано и реализовано, дальнейшие движения будут болезненны для всех сторон. Ресурс у стран коллективного Запада остается небольшой — это давление на третьи страны. На Китай не получается, на Саудовскую Аравию — тоже. Индия — с переменным успехом».

Несмотря на то, что может показаться, будто все люди, близкие к власти, уже и так находятся под санкциями, политолог уверен, что всегда можно найти еще с десяток новых фамилий. Кроме того, в Минобороны за последнее время появились новые лица, которые тоже можно внести в списки.

«Единственное, что может быть опасно для России в этом ключе — это ограничения, связанные с определенными отраслями. Это, например, металлургия, где уже есть некоторые ограничения, экспорт электричества. Но, в любом случае, я думаю, что в этот раз санкции ограничатся какими-то вещами, которые едва ли отразятся на жизни России», — заключил Леви.

Евросоюз ввел восьмой пакет антироссийских санкций 6 октября. В качестве причины было названо вхождение в состав России четырех новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Тогда в список ограничительных мер вошло установление потолка цен на российскую нефть и торговые ограничительные меры на семь миллиардов евро. Также под санкции попали 30 физических и 7 юридических лиц из России.