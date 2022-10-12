Функция обнаружения ДТП в iPhone 14 не сработала в России

Российский блогер разбил машину, чтобы проверить функцию экстренного вызова на iPhone 14

Функция обнаружения ДТП, доступная в новых смартфонах Apple, не сработала в России. Об этом заявил автор YouTube-канала HUDAKOV.

Чтобы проверить функцию Crash Detection, которая в автоматическом режиме определяет ДТП и вызывает экстренные службы, автор канала Родион Худаков установил iPhone 14 в автомобиль и разбил машину о бетонную опору. Блогеру удалось разогнать авто до 40 километров в час: в результате столкновения машина получила серьезные повреждения, но функция определения аварии не сработала.

«Ни сразу после удара, ни через пять минут iPhone не отреагировал», — заметил Худаков. Блогер подчеркнул, что до момента удара смартфон целый час лежал в салоне авто и наверняка «понимал», что находится в машине. Энтузиаст отметил, что функция экстренного вызова была включена в настройках, и не смог объяснить, почему она не сработала. В заключении Худаков рассказал, что купленный для эксперимента подержанный автомобиль обошелся ему в 40 тысяч рублей.

В конце сентября блогер TechRax также разбил автомобиль, чтобы проверить функцию Crash Detection — в случае американского энтузиаста данная опция сработала. В начале октября появилась информация о первом применении Crash Detection в реальных условиях, когда iPhone 14 вызвал полицию на место смертельного ДТП.

Ранее журналисты The Wall Street Journal заявили, что функция обнаружения ДТП на iPhone 14 может дать сбой. Авторы рассказали о нескольких случаях, когда экстренная опция срабатывала на аттракционах и при агрессивной езде на автомобиле.