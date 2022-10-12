Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Функция обнаружения ДТП в iPhone 14 не сработала в России

Российский блогер разбил машину, чтобы проверить функцию экстренного вызова на iPhone 14

Функция обнаружения ДТП, доступная в новых смартфонах Apple, не сработала в России. Об этом заявил автор YouTube-канала HUDAKOV.

Чтобы проверить функцию Crash Detection, которая в автоматическом режиме определяет ДТП и вызывает экстренные службы, автор канала Родион Худаков установил iPhone 14 в автомобиль и разбил машину о бетонную опору. Блогеру удалось разогнать авто до 40 километров в час: в результате столкновения машина получила серьезные повреждения, но функция определения аварии не сработала.

«Ни сразу после удара, ни через пять минут iPhone не отреагировал», — заметил Худаков. Блогер подчеркнул, что до момента удара смартфон целый час лежал в салоне авто и наверняка «понимал», что находится в машине. Энтузиаст отметил, что функция экстренного вызова была включена в настройках, и не смог объяснить, почему она не сработала. В заключении Худаков рассказал, что купленный для эксперимента подержанный автомобиль обошелся ему в 40 тысяч рублей.

Материалы по теме:
Запас прочности. Apple выпустила iPad с процессором от компьютера. Зачем ему такая мощность?
Запас прочности.Apple выпустила iPad с процессором от компьютера. Зачем ему такая мощность?
26 мая 2021
Дороже денег На что способны наушники Apple за 63 тысячи рублей
Дороже денегНа что способны наушники Apple за 63 тысячи рублей
18 марта 2021

В конце сентября блогер TechRax также разбил автомобиль, чтобы проверить функцию Crash Detection — в случае американского энтузиаста данная опция сработала. В начале октября появилась информация о первом применении Crash Detection в реальных условиях, когда iPhone 14 вызвал полицию на место смертельного ДТП.

Ранее журналисты The Wall Street Journal заявили, что функция обнаружения ДТП на iPhone 14 может дать сбой. Авторы рассказали о нескольких случаях, когда экстренная опция срабатывала на аттракционах и при агрессивной езде на автомобиле.

Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на вопрос о «новой волне» мобилизации в России
Соболь оштрафована на десять тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах
Премьеру «Дюны 2» вновь перенесли
Строители бункеров рассказали о спросе в России
В Госдуме нашли объяснение высокой смертности мобилизованных в Елани
Россиянам рассказали о признаках и опасных последствиях гастрита
Стало известно о перенесенной умершим депутатом Госдумы болезни
На Кавказе автомобиль с туристами упал со смотровой площадки
В российском регионе ребенок выстрелил в голову 12-летнему брату
В Армении отреагировали на расследование ФСБ о взрыве на Крымском мосту
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.