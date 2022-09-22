Блогер разбил машину ради новой функции iPhone

Блогер TechRax разбил машину и проверил функцию обнаружения ДТП в iPhone 14

Американский блогер под ником TechRax протестировал функцию обнаружения ДТП в новом смартфоне Apple, разбив свой автомобиль. Видео доступно на YouTube-канале автора.

Популярный блогер, на канал которого подписано более 7,5 миллиона пользователей, проверил функцию определения ДТП в новых смартфонах Apple. Ради этого энтузист использовал старый автомобиль, оснастив его дистанционным управлением. Специалист несколько раз разгонял машину и направлял авто в преграду. В салоне автомобиля находился iPhone 14 Pro.

На видео блогер разбил машину: в ходе контролируемого ДТП у автомобиля сработали подушки безопасности. Автору удалось доказать, что функция Crash Detection срабатывает даже при минимальном столкновении. Выяснилось, что iPhone фиксирует инцидент и через несколько десятков секунд сообщает, что обнаружил ДТП. TechRax оказался удовлетворен результатом эксперимента.

Функция Crash Detection, доступная в каждом новом iPhone, полагается на двухъядерный акселерометр, гироскоп, барометр, GPS и микрофон. После обнаружения телефон запускает обратный отсчет и через 10 секунд вызывает экстренные службы. Apple отметила, что обеспечивающая работу опции нейросеть была обучена на реальных случаях ДТП.

Ранее блогер под ником PhoneBuff протестировал прочность нового смартфона Apple. Энтузиасту удалось разбить экран и заднюю панель устройства, но iPhone 14 Pro Max продолжил работу.