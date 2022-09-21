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Прочность iPhone 14 проверили на видео

Блогер PhoneBuff разбил iPhone 14 Pro Max в ходе краш-теста

Блогер под ником PhoneBuff протестировал прочность нового смартфона Apple. Соответствующее видео доступно на YouTube-канале автора.

Энтузиаст четыре раза уронил смартфон с высоты человеческого роста и рассказал о последствиях. Чтобы сымитировать падение устройства в уличных условиях, блогер бросал iPhone на каменную плиту. В результате первого падения разбилась задняя панель смартфона, пострадали объективы камеры. В следующем раунде автор уронил телефон на боковую рамку, отметив появление небольших царапин.

В предпоследнем раунде краш-теста PhoneBuff уронил iPhone 14 Pro Max экраном вниз: дисплей покрылся царапинами, но продолжил работать. В конце проверки специалист бросил смартфон экраном вниз еще раз и отметил появление новых царапин и трещин, однако после всех испытаний девайс продолжил функционировать.

В заключении энтузиаст отметил, что новый смартфон Apple может легко разбиться при контакте с твердой поверхностью, так как передняя и задняя панели устройства изготовлены из стекла. Однако на работоспособность телефона это никак не повлияло. Блогер посоветовал владельцам новых iPhone пользоваться защитным чехлом.

Ранее специалисты iFixit оценили ремонтопригодность нового смартфона Apple на 6 из 10 баллов. Эксперты заметили, что замена самой дорогой части iPhone 14 Pro Max — задней панели — обойдется в 549 долларов.

Андрей Ставицкий
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