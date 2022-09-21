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Стоимость ремонта самого дорогого iPhone шокировала

iFixit: Apple использовала устаревший дизайн конструкции в iPhone 14 Pro Max

Фото: Unsplash

Специалисты фирмы iFixit оценили ремонтопригодность самого дорогого iPhone. Об этом сообщается в ролике на YouTube-канале компании.

Занимающиеся проверкой степени ремонтопригодности гаджетов эксперты разобрали на видео iPhone 14 Pro Max. Специалисты отметили, что, в отличие от iPhone 14, в топовом флагмане Apple использовала устаревший дизайн конструкции, который препятствует быстрому ремонту девайса.

В материале говорится, что самым дорогим элементом гаджета с точки зрения ремонта является стеклянная задняя панель. Энтузиасты оказались шокированы стоимости ремонта панели — в официальных сервисных центрах Apple она составляет 549 долларов или около 33 тысяч рублей. Для сравнения, новый iPhone 14 Pro Max стоит 1099 долларов (67 тысяч рублей).

«Apple создала множество препятствий для самостоятельного ремонта», — заключили авторы, поставив самому дорогому смартфону американского бренда 6 из 10 баллов по шкале ремонтопригодности. Специалисты рекомендовали пользователям устройства приобрести защитный чехол, чтобы избежать расходов на дорогостоящее обслуживание телефона.

Ранее энтузиасты из iFixit разобрали новый iPhone 14 и оценили высокий уровень ремонтопригодности устройства. Так, впервые с момента выхода iPhone 4s в телефоне не нужно снимать переднюю панель для его обслуживания.

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Андрей Ставицкий
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