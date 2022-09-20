iPhone оказалось легко отремонтировать

iFixit: Apple значительно улучшила показатель ремонтопригодности в iPhone 14

Энтузиасты из iFixit разобрали новый iPhone 14 и высказали свои наблюдения относительно процесса ремонта аппарата. Об этом сообщается в ролике на YouTube-канале компании.

По словам специалистов, которые занимаются проверкой степени ремонтопригодности гаджетов, Apple значительно улучшила конструкцию своих устройств. Оказалось, что в новом поколении смартфон можно обслужить, сняв заднюю панель — в девайсах ранних поколений для этого приходилось снимать дисплей. Энтузиасты заявили, что последний раз такая конструктивная особенность была присуща iPhone 4s, который вышел в 2011 году.

Также на показатель ремонтопригодности положительно повлияли два винта, на которые крепится задняя панель. В ходе процесса демонтажа специалисты легко отделили стеклянную панель и получили доступ к внутренностям iPhone 14. «Это настолько важное событие, что Apple должна была громко заявить о нем — конструкция iPhone была переработана изнутри, чтобы гаджет было легче ремонтировать», — заметил генеральный директор iFixit Кайл Винс.

В итоге iPhone 14 получили от iFixit 7 из 10 баллов по шкале ремонтопригодности — рекордный для девайсов Apple показатель. Предыдуший аппарат iPhone 13 был раскритикован специалистами из-за очень сложной процедуры замены дисплея.

Специалисты фирмы рассказали, что все еще занимаются разборкой топовых смартфонов линейки — iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. Однако на первый взгляд аппараты можно разобрать, сняв заднюю панель.

Ранее журналисты выяснили, что Apple упростила ремонт базовых смартфонов серии iPhone 14. Также стала известна стоимость замены поврежденного заднего стекла на iPhone 14 — 169 долларов.