Ремонт iPhone упростили
Apple упростила ремонт базовых смартфонов серии iPhone 14. Об этом сообщает издание MacRumors.
Журналисты портала сослались на обзоры коллеги из TechCrunch и CNet, согласно которым Apple изменила конструкцию некоторых своих смартфонов. Оказалось, что для замены заднего стекла на iPhone 14 и 14 Plus не придется разбирать весь телефон. В свою очередь, это позволит сэкономить на ремонте.
Судя по всему, в более дорогих iPhone 14 Pro и 14 Pro Max, а также во всех остальных смартфонах Apple для замены задней панели придется демонтировать дисплей и снимать остальные части девайса. Это вызвано тем, что передняя и задняя панели взаимосвязаны. «Новый метод для iPhone 14 и iPhone 14 Plus будет менее затратным для Apple и более экологичным», — отметили авторы.
В США Apple будет взимать 169 и 199 долларов за замену поврежденного заднего стекла на iPhone 14 и iPhone 14 Plus соответственно — как за детали, так и за работу специалиста. При наличии расширенной гарантии AppleCare+ замена обойдется в 29 долларов. Новые iPhone 14 будут отправлены первым покупателям 16 сентября, iPhone 14 Plus — 7 октября.
Ранее Apple назвала стоимость замены аккумулятора в новых смартфонах — ремонт подорожал с 69 до 99 долларов. В компании уточнили, что тарифы в авторизованных сервисных центрах могут отличаться.