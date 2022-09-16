Ремонт iPhone упростили

MacRumors: для замены разбитой задней панели iPhone 14 не придется разбирать весь телефон

Apple упростила ремонт базовых смартфонов серии iPhone 14. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты портала сослались на обзоры коллеги из TechCrunch и CNet, согласно которым Apple изменила конструкцию некоторых своих смартфонов. Оказалось, что для замены заднего стекла на iPhone 14 и 14 Plus не придется разбирать весь телефон. В свою очередь, это позволит сэкономить на ремонте.

Судя по всему, в более дорогих iPhone 14 Pro и 14 Pro Max, а также во всех остальных смартфонах Apple для замены задней панели придется демонтировать дисплей и снимать остальные части девайса. Это вызвано тем, что передняя и задняя панели взаимосвязаны. «Новый метод для iPhone 14 и iPhone 14 Plus будет менее затратным для Apple и более экологичным», — отметили авторы.

В США Apple будет взимать 169 и 199 долларов за замену поврежденного заднего стекла на iPhone 14 и iPhone 14 Plus соответственно — как за детали, так и за работу специалиста. При наличии расширенной гарантии AppleCare+ замена обойдется в 29 долларов. Новые iPhone 14 будут отправлены первым покупателям 16 сентября, iPhone 14 Plus — 7 октября.

Ранее Apple назвала стоимость замены аккумулятора в новых смартфонах — ремонт подорожал с 69 до 99 долларов. В компании уточнили, что тарифы в авторизованных сервисных центрах могут отличаться.