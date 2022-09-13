Ремонт iPhone подорожал

ArsTechnica: Apple увеличила стомость замены батареи в iPhone 14 до 99 долларов

Apple назвала стоимость замены аккумулятора в новых смартфонах. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

Журналисты медиа обратили внимание на сайт Apple, где появилась информация об обслуживании смартфонов серии iPhone 14. Так, выяснилось, что ремонт устройств подорожал: стоимость замены аккумулятора увеличилась с 69 до 99 долларов — таким образом, рост составил 43 процента.

По словам представителей компании, замена обойдется в 99 долларов в случае обслуживания телефона в магазине Apple, тарифы в авторизованных сервисных центрах могут отличаться. Также новая политика не затрагивает участников гарантийной программы AppleCare+, которые могут поменять батарею бесплатно в случае, если емкость аккумулятора опустится ниже 80 процентов.

Специалисты напомнили, что с 2018 до 2022 год стоимость замены батареи в смартфонах Apple обходилась в 69 долларов. До конца 2017 года компания взимала за обслуживание аккумулятора 79 долларов, но после связанного с замедлением iPhone скандалом снизила тарифы до 29 долларов. «Новые цены — своего рода коррекция по сравнению с предыдущим, широко разрекламированным снижением», — подытожили авторы.

После презентации Apple 7 сентября стало известно, что новые смартфоны оказались дороже их предшественников на некоторых рынках. Уточняется, что актуальные модели не подорожали только на американском и китайском рынках.