В Совбезе прокомментировали стратегию борьбы Запада «до последнего украинца»

Замсекретаря СБ РФ Венедиктов заявил, что Запад продолжает толкать Киев «в самое пекло»

США и Евросоюз продолжают толкать Киев «в самое пекло», а стратегия борьбы стран Запада «до последнего украинца» ведет в никуда. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) России Александр Венедиктов, чьи слова приводит ТАСС.

«Как только западники осознают, что стратегия борьбы до последнего украинца и постоянного взвинчивания ставок ведет в никуда, тогда, наверное, и можно будет задуматься о возвращении к нашим инициативам», — объяснил он, говоря о переговорах со странами Запада о гарантиях безопасности России.

Он подчеркнул, что пока американцы и европейцы увлеченно продолжают толкать Украину «в самое пекло». Также, по его словам, переговоры Москвы и Киева весной 2022 года «были торпедированы по прямому указанию из Вашингтона».

Ранее Венедиктов заявил, что Москва до последнего пыталась договориться с США о новом уравнении безопасности, которое позволило бы заложить основы для снижения геополитической напряженности.