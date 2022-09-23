В Совбезе заявили о попытках России договориться с США по вопросам безопасности
Совбез: Москва до последнего пыталась договориться с США о новом уравнении безопасности
Москва до последнего пыталась договориться с США о новом уравнении безопасности. О соответствующих попытках рассказал замсекретаря Совета безопасности (СБ) России Александр Венедиктов, передает ТАСС.
«Мы до последнего пытались вывести американцев на обсуждение выдвинутого Россией нового уравнения безопасности, которое позволило бы заложить основы для снижения геополитической напряженности», — заявил Венедиктов.