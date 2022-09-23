Россия обвинила США в провоцировании ядерной эскалации

Замглавы МИД России Рябков обвинил США в провоцировании ядерной эскалации

США провоцируют ядерную эскалацию и создают угрозу национальной безопасности России. В этом Вашингтон обвинил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в обращении к участникам международной научной конференции в Дипломатической академии, посвященной 60-летию Карибского кризиса, передает РИА Новости.

«Кроме того, на боевое дежурство поставлены баллистические ракеты подводных лодок Trident-2 с боезарядами пониженной мощности, которые предполагается использовать в неких сценариях ограниченного применения ядерного оружия. Тем самым американцы преднамеренно понижают ядерный порог», — заявил Рябков.

По его словам, «Пентагон осуществляет дестабилизирующую программу модернизации ядерного потенциала». Он также отметил, что Вашингтон почти уничтожил «традиционный контроль над вооружениями».

Во время того же выступления, Рябков заверил, что со своей стороны Москва никому не угрожает ядерным оружием. Дипломат указал, что в ведомстве заметили «болезненную реакцию» США на указание президента России Владимира Путина перевести российские силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства.