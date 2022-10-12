Шведский лыжник назвал последствия возможного допуска россиян к чемпионату мира

Лыжник Бурман заявил, что многие страны бойкотируют ЧМ-2023, если россияне будут допущены

Шведский лыжник Йенс Бурман назвал последствия возможного допуска российских спортсменов к чемпионату мира 2023 года. Об этом сообщает SVT.

«Если россиян допустят сейчас, многие страны присоединятся к бойкоту. Во всяком случае я надеюсь, что все будут едины», — заявил Бурман. По словам шведа, Россия использует спорт в качестве пропаганды.

В октябре шведские лыжницы Майя Далквист и Линн Сван заявили, что бойкотируют международные старты с участием россиян. «Это стыдно, это неправильно. Мы должны держаться от России подальше. Думаю, что это четкая позиция для спорта», — сказала Сван. Далквист назвала такое решение естественным.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже Международная федерация лыжного спорта (FIS) распространила запрет на все турниры под эгидой организации.