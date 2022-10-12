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15:13, 12 октября 2022Спорт

Шведский лыжник назвал последствия возможного допуска россиян к чемпионату мира

Лыжник Бурман заявил, что многие страны бойкотируют ЧМ-2023, если россияне будут допущены
Йенс Бурман

Йенс Бурман. Фото: Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports / Reuters

Шведский лыжник Йенс Бурман назвал последствия возможного допуска российских спортсменов к чемпионату мира 2023 года. Об этом сообщает SVT.

«Если россиян допустят сейчас, многие страны присоединятся к бойкоту. Во всяком случае я надеюсь, что все будут едины», — заявил Бурман. По словам шведа, Россия использует спорт в качестве пропаганды.

В октябре шведские лыжницы Майя Далквист и Линн Сван заявили, что бойкотируют международные старты с участием россиян. «Это стыдно, это неправильно. Мы должны держаться от России подальше. Думаю, что это четкая позиция для спорта», — сказала Сван. Далквист назвала такое решение естественным.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже Международная федерация лыжного спорта (FIS) распространила запрет на все турниры под эгидой организации.

Алексей Гусев
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