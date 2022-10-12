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18:02, 12 октября 2022Наука и техника

Проведена первая в мире операция по пересадке кишечника от мертвого человека

В Испании провели первую в мире операцию по трансплантации кишечника от мертвого человека
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Татьяна Макеева / Reuters

Ученые из испанской Университетской больницы Ла-Пас в Мадриде провели первую в мире операцию 13-месячной девочке по пересадке кишечника от мертвого человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию «Кадена СЕР».

У маленькой пациентки была диагностирована кишечная недостаточность с самого первого месяца жизни. Ранее подобные хирургические процедуры (с органом от асистолического донора) успешно никогда не проводились. Больница, в которой совершили пересадку, единственная в Испании, где разрешены все виды педиатрических трансплантаций. Девочку уже выписали из госпиталя, у нее наблюдают хорошее самочувствие.

В июле 2022 года группа американских специалистов провела пересадку сердца генетически модифицированной свиньи 72-летнему мужчине, у которого была зафиксирована смерть мозга.

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Елена Апазиди
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